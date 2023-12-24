إخماد حريق في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية

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قال فرع وزارة الطوارئ الروسية في منطقة مورمانسك أنّه تسنّى إخماد حريق اندلع في كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في المنطقة.وأضاف الفرع عبر "تليغرام": "تسنى إخماد الحريق. ولم تقع أي إصابات جراء الحادث".وقبل قليل قالت مجموعة "آر.بي.سي" الإخبارية الروسية إن "السلطات سيطرت على الحريق وأنه لا يوجد خطر من انتشاره".وذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن "كاسحة الجليد "سيفموربوت" هي سفينة النقل الروسية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية".