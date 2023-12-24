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13 شهيداً في قصف إسرائيلي لمنزلين في خان يونس

Lebanon 24
24-12-2023 | 19:30
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد 13 شخصاً وإصابة العشرات بجروح بعد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، أن "قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس، أوقع 11 شهيداً، وأصيب العشرات بجروح.
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كما قُتل شاب وشقيقه في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس.
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