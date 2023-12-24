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عربي-دولي
"ميرسك" تتأهّب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر
Lebanon 24
24-12-2023
|
20:00
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قالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، يوم أمس الأحد، إنها تستعد لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، مرجعة قرارها إلى نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.
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وأوقفت شركة الشحن العملاقة مؤقتا إرسال السفن عبر مضيق باب المندب هذا الشهر بسبب الهجمات على سفنها. وهذا جعل قناة السويس، التي تعتبر أساسية للتجارة العالمية، غير صالحة للاستخدام بالنسبة لمعظم المسارات.
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