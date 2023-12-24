Advertisement

عربي-دولي

بايدن على قائمة "فوكس نيوز" لأكثر السياسيين فشلاً لسنة 2023

Lebanon 24
24-12-2023 | 23:15
A-
A+
Doc-P-1144992-638390817861758649.jpg
Doc-P-1144992-638390817861758649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وضعت شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأميركي جو بايدن على قائمتها لأكثر السياسيين فشلاً في عام 2023.

 

وأوضحت القناة التلفزيونية خيارها لبايدن كأحد أكثر السياسيين فشلاً لأنه باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية البالغ من العمر 80 عاما يواجه تحقيقا محتملا قد يؤدي لعزله ويستمر في صراعه مع تدني معدلات شعبيته بين الناخبين.

 

وأشارت القناة إلى أن التساؤلات ليست فقط حول عمر بايدن واحتمال تورطه في الفساد عندما كان نائبا للرئيس، ولكن أيضا حول دعمه إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

 

وأكدت "فوكس نيوز" إلى أنه "نتيجة لذلك، تظهر استطلاعات الرأي قتامة احتمالات إعادة انتخابه". ( وكالات)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-12-25
02:50 | 2023-12-25
02:30 | 2023-12-25
02:25 | 2023-12-25
02:15 | 2023-12-25
02:02 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24