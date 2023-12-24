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السعودية ترحب بالتوصل لـ "خارطة طريق" للسلام في اليمن

Lebanon 24
24-12-2023 | 23:45
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رحبت السعودية، مساء امس، بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

 

جاء ذلك وفق بيان وزارة الخارجية السعودية بعد يوم من إعلان غروندبرغ، التزام الحكومة وجماعة الحوثي اليمنيتين، بمجموعة تدابير لـ"وقف شامل" لإطلاق النار باليمن.

 

وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة "تُعرب عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".

 

وأكدت "وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة". ( الأناضول)

 

 

 

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