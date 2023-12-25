Advertisement

عربي-دولي

تونس.. نسبة الإقبال في الانتخابات المحلية بلغت 11.66%

Lebanon 24
25-12-2023 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1145009-638390846236970308.jpg
Doc-P-1145009-638390846236970308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، مساء امس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في مقر المركز الإعلامي للهيئة بمدينة المنزه في العاصمة تونس.

 

وقال بوعسكر، إنه "مع إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء الأحد (17.00 ت.غ) بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت مليونا و59 ألفا و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا".

 

وأضاف "نسبة المشاركة هذه شبه رسمية ونهائية، وننتظر انتهاء عملية الفرز اليدوي والآلي للأصوات، والتي ستتبدأ هذه الليلة في جميع مراكز الاقتراع".

 

وتابع بوعسكر، "اليوم أتممنا عملية التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، وجرت العملية بسلام، ولم نسجّل حوادث أمنية أو تجاوزات ذات أهمية على سير العملية الانتخابية".

 

وأشار إلى أن "الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات كأقصى أجل سيكون في 27 ديسمبر كانون الأول الجاري". ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-12-25
02:50 | 2023-12-25
02:30 | 2023-12-25
02:25 | 2023-12-25
02:15 | 2023-12-25
02:02 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24