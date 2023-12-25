تونس.. نسبة الإقبال في الانتخابات المحلية بلغت 11.66%

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، مساء امس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في مقر المركز الإعلامي للهيئة بمدينة المنزه في العاصمة تونس.

وقال بوعسكر، إنه "مع إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء الأحد (17.00 ت.غ) بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت مليونا و59 ألفا و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا".

وأضاف "نسبة المشاركة هذه شبه رسمية ونهائية، وننتظر انتهاء عملية الفرز اليدوي والآلي للأصوات، والتي ستتبدأ هذه الليلة في جميع مراكز الاقتراع".

وتابع بوعسكر، "اليوم أتممنا عملية التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، وجرت العملية بسلام، ولم نسجّل حوادث أمنية أو تجاوزات ذات أهمية على سير العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات كأقصى أجل سيكون في 27 ديسمبر كانون الأول الجاري". ( الأناضول)