ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.

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وكان مركز الزلزال يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان قانسو الأكثر تضررا من الزلزال. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمرت وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار. وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 كانون الاول.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الساعة 11 مساء (1500 بتوقيت غرينتش)، الأحد، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية. (الحرة)