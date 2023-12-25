"نادي الأسير": تفاصيل "مروعة" لعمليات تعذيب إسرائيلية لمعتقلي غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، إنه تلقى مزيدا من الشهادات عن حالات تعذيب "مروعة" لفلسطينيين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، فضلا عن حالات تعذيب لمعتقلين من الضفة.

وقال النادي، في بيان، "تتصاعد الشهادات لمعتقلين من غزة أفرج عنهم مؤخرًا، تتضمن تفاصيل مروعة لعمليات تعذيب وتنكيل نفذها جيش الاحتلال بحقّهم، وأجسادهم شاهدة عليها".

وأضاف: "في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ترفض الإفصاح عن مصيرهم، وأماكن احتجازهم وأعدادهم منذ بداية العدوان، علما أن من بينهم أسيرات، من بينهن طفلات ومسنّات".

وطالب النادي، "كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالضغط على الاحتلال، للكشف عن مصيرهم، ووقف عمليات التّعذيب والتّنكيل التي يتعرض لها الأسرى". ( وكالات)