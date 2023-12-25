القوات البحرية تنقذ 57 شخصًا أثناء محاولة الهجرة غير المشروعة

أوقفت البحرية المغربية، امس، 57 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بساحل مدينة الداخلة جنوبي البلاد.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، بأن "فرقاطة تابعة للبحرية الملكية اعترضت، امس، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي ساحل مدينة الداخلة، قاربا يقل على متنه 57 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 4 نساء في حالة تعب شديد".

وأوضح البيان أن "القارب المعني كان يعتزم التوجّه نحو جزر الكناري (تابعة للإدارة الإسبانية)".

وأضاف: "الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية على متن الفرقاطة قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم إلى الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل". ( الأناضول)