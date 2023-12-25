وزير الصناعة الروسي: موسكو تتفوق على الغرب في معدل إنتاج الأسلحة

قال نائب رئيس الوزراء ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتوروف، إن روسيا تتفوق الآن على الدول الغربية في إنتاج الأسلحة وتعتزم الحفاظ على الوتيرة العالية.

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وأضاف مانتوروف في تصريح صحفي يوم امس: "يمكنني أن أقول إننا بدأنا في تحقيق مكاسب ورفعنا وتيرة الإنتاج في وقت أبكر من الدول الغربية".

وأشار إلى أن "روسيا تصنع في إطار برنامج تسليح الدولة، بالإضافة إلى برنامج واعد يجب الموافقة عليه في العام المقبل للفترة 2025 - 2034".

وشدد على أن الجهات المعنية وفي المقام الأول وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة، تعمل بنشاط على التحقق من هذه المعايير وتعديلها.

( روسيا اليوم)