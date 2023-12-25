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عربي-دولي

إيران تشيد بمواقف الامين العام لمنظمة شنغهاي حول فلسطين

Lebanon 24
25-12-2023 | 01:45
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مشاورات حول التطورات في فلسطين، مع أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ.

 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، امس، التقى عبد اللهيان، مع تشانغ، في العاصمة طهران، التي تواجد فيها لحضور "مؤتمر فلسطين الدولي".

 

وتبادل عبد اللهيان وتشانغ، خلال اللقاء، الأفكار حول التطورات في فلسطين، وقضايا التعاون بين المنظمة وإيران.

 

ووصف الوزير الإيراني موقف تشانغ، حيال التطورات في فلسطين بأنه "إيجابي وبناء".

 

وأشار إلى أن هذا الموقف يعتبر "رسالة جيدة للمنطقة". 

 

بدوره، هنأ تشانغ، الوزير الإيراني على تنظيم مؤتمر فلسطين الدولي.

 

وبيّن له وجهة نظر منظمة شانغهاي للتعاون بشأن القضية الفلسطينية، من حيث الأهمية التي توليها المنظمة لأمن منطقة الشرق الأوسط.

( الأناضول)
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