إسرائيل تدرس المبادرة المصرية لوقف حرب غزة

تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية، اليوم، بحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في غزة.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت، في وقت متأخر من مساء امس، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق تقديم مصر اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، يوم امس، أنهم سيواصلون القتال حتى تتم هزيمة حركة «حماس» الفلسطينية بالكامل.

ويشير المقترح إلى أنه في مرحلته الأولى، سيكون الهدف فرض وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل. خلال هذا الوقت، سيتم إطلاق سراح 40 محتجزاً. وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً لديها. وسيلي ذلك، في المرحلة الثانية، إجراء حوار فلسطيني برعاية مصر.

وتنص المرحلة الثالثة بعد ذلك على وقف كامل لإطلاق النار واتفاق شامل بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. وفي خطوة أخيرة، تسحب إسرائيل جيشها، ويتمكن جميع النازحين من العودة إلى منازلهم. ( الشرق الأوسط)