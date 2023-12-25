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عربي-دولي

لتأمين تحليق طائرة بايدن... جسم غريب يحلق في سماء ولاية لوس أنجلوس (فيديو)

Lebanon 24
25-12-2023 | 02:02
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التقط أحد هواة تتبع الطائرات لقطات لجسم غريب يحلق قرب مجموعة طائرات حربية أميركية في سماء ولاية لوس أنجلوس، قبيل زيارة الرئيس جو بايدن للولاية.
وقال بيتر سولورزانو الذي يدير قناة L.A. Flights لمراقبة الطائرات وهو يضحك: "يقول عدد قليل من المشاهدين إننا رأينا جسما غامضا".
وكان مراقبو الطائرات قد أعدوا ذلك اليوم لتصوير لقطات في مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) حيث قامت طائرتان مقاتلتان من طراز F-35 بدوريات في السماء قبيل إقلاع الطائرة الرئاسية.
 
 
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وخلال تصويرهم الطائرات أثناء إعادة تزويدها بالوقود في الجو بواسطة طائرة ناقلة من طراز KC-10، لم يتوقعوا التقاط أي شيء غير عادي مثل الكرة البيضاء التي ظهرت في الأفق، والتي ظهرت مرات ثلاث.
وظهر الجسم لأول مرة على الشاشة في الساعة 10:18 صباحا بالتوقيت المحلي أثناء تحركه في الاتجاه المعاكس فوق طائرة الرئاسة. 
وقال جوشوا: "هل رأيت ذلك؟ هناك شيء يطير! لست متأكدا ما هو".


وبعد دقائق، ظهر مرة أخرى، مما دفع جوشوا للتعليق قائلا: "كان يتحرك بشكل غريب". وبحلول الوقت ظهر الجسم أمام الكاميرا للمرة الثالثة والأخيرة في الساعة 11:08.
 
وقام المؤلف ميك ويست، المعروف بكشف زيف الأجسام الطائرة المجهولة، بمراجعة اللقطات وخلص إلى أنها كانت على الأرجح بالونا.
أما بالنسبة للحركة الواضحة في الفيديو، فقال ويست إنها على الأرجح وهم ناتج عن كون البالون أقرب إلى الكاميرا من الطائرة سريعة الحركة في الخلفية. (RT)
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