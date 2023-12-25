سفير إسرائيل لدى واشنطن: مصلحتنا التوصل لصفقة رهائن جديدة

قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ إن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها في هزيمة "حماس"، مؤكدا أن إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المزيد من الرهائن.

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واعتبر هرتسوغ أنه "من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على صفقة جديدة".

وشدد على أن "الحكومة الأميركية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، بل مجرد التحقق من الخطوات التالية".

ولفت إلى أن الأميركيين "يعرفون أن جزءا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. هم على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تماما".

وعندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، قال إن "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، يتم إنجاز العمل. من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق".

( روسيا اليوم)