ضابط مخابرات أميركي: "الناتو" خسر هيبته ولن يصمد في أي حرب مع روسيا

قال ضابط المخابرات الأميركي المتقاعد سكوت ريتر إن حلف "الناتو" فقد هيبته بالكامل كقوة عسكرية مدمّرة، وأن قواته الجرارة لن تصمد في أي مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي.

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وأضاف ريتر في حديث عبر "يوتيوب": "فقد "الناتو" مصداقيته، انطلق الحلف من فرضية كونه تحالفا كبيرا حشد جيشا ضخما مجهزا بأحدث المعدات والأسلحة، أما الآن فقد اتضح أن هذه الأسلحة مجرد خردة وجيش "الناتو" عديم الفائدة".

وأشار ريتر إلى تدهور الجيش الألماني وانخفاض الإمكانات الصناعية الألمانية بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، الأمر الذي تسبب بعدم قدرة برلين على توفير الدبابات لقواتها.

وأضاف أن الجيش الألماني قوة مسلحة في زمن السلم، وأن من ينضمون إلى الجيش الألماني في الوقت الراهن هم ممن لم يتمكنوا من العثور على وظيفة عادية.

وقال ريتر إلى أن "الخبر السار بالنسبة لحلف "الناتو" هو أن روسيا لا تخطط لاجتياح ألمانيا". ( روسيا اليوم)