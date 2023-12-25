Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب: 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية

Lebanon 24
25-12-2023 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1145089-638390990980367937.jpeg
Doc-P-1145089-638390990980367937.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صادقت الحكومة الإسرائيلية، امس، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم: "صادقت الحكومة على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتحويل 75 مليون شيكل إلى "مكونات أمنية" للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، المعروفة باسم "المستوطنات الفتية".

 

ووجه عدد من المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، انتقادات لاستمرار تحويل الأموال للمستوطنات في وقت الحرب.

 

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله خلال اجتماع الحكومة: "إن حياة المستوطنين ليست أقل قيمة.. إن الحملة ضد الدفاع عن المستوطنين في البؤر، الذين هم الآن في طليعة القتال بنسبة مذهلة، هي حملة قاسية وحزينة". 

 

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية، بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية.  ( الأناضول)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2023-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2023-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2023-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2023-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:25 | 2023-12-25
04:07 | 2023-12-25
03:55 | 2023-12-25
03:40 | 2023-12-25
03:30 | 2023-12-25
03:29 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24