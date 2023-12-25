تل أبيب: 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة الغربية

صادقت الحكومة الإسرائيلية، امس، على تحويل 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم: "صادقت الحكومة على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتحويل 75 مليون شيكل إلى "مكونات أمنية" للبؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، المعروفة باسم "المستوطنات الفتية".

ووجه عدد من المسؤولين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة، انتقادات لاستمرار تحويل الأموال للمستوطنات في وقت الحرب.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله خلال اجتماع الحكومة: "إن حياة المستوطنين ليست أقل قيمة.. إن الحملة ضد الدفاع عن المستوطنين في البؤر، الذين هم الآن في طليعة القتال بنسبة مذهلة، هي حملة قاسية وحزينة".

والبؤر الاستيطانية هي المستوطنات الصغيرة التي أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية، بدون موافقة الحكومة الإسرائيلية. ( الأناضول)