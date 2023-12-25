قطر تشيد بجهود السعودية وعمان لحل الأزمة اليمنية

أشادت قطر، اليوم، بجهود السعودية وعُمان ومنظمة الأمم المتحدة، لحل الأزمة اليمنية، وأعربت عن تطلعها لتحقيق الأمن والسلام للشعب اليمني.

جاء ذلك في تصريحات للخارجية القطرية تعليقا على بيان أصدره هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وقالت الخارجية، إن الدوحة تعرب عن تقديرها "لجهود الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عمان، لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية، وترحب بالبيان الذي أصدره غروندبرغ بشأن جهود التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام".

وأعربت عن أمل قطر "في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا، بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار". ( وكالات)