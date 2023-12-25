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عربي-دولي

رسالة مهمة من السنوار.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 05:11
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بعث رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، رسالة مهمة ومطولة إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، بعد الخسائر التي تكبدها جيش العدو الإسرائيلي خلال معارك غزة الأخيرة.
وأشار السنوار في الرسالة إلى أن كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الجيش الإسرائيلي، الذي تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات.
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ونقلت قناة "الجزيرة" من مصدر مقرب من حماس" حيث تضمنت رسالة السنوار أن كتائب القسام استهدفت خلال العملية البرية، ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي".
وأضاف رئيس حركة "حماس" إن كتائب القسام هشمت الجيش الإسرائيلي، وهي ماضية في مسار تهشيمه، وإنها لن تخضع لشروط تل أبيب.
وثمن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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