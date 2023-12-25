أحدها كان عند حدود لبنان.. إليكم 4 تقنيات تستخدمها إسرائيل عسكرياً!

خلال حربها على غزة من 7 تشرين الأول الماضي، استخدمت إسرائيل آلات تحارب بدلاً من الجنود، وتبين أن هناك 4 تقنيات استخدمها تل أبيب في ميدان القتال.. فما هي هذه التقنيات؟ وماذا نعرف عنها؟

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الروبوت "جاغوار"



تكمُن إحدى نقاط الضعف الرئيسية في المنظومة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في أن قواته النظامية البالغة 173 ألف جندي عامل أضعف بكثير من أن تخوض حرباً متعددة الجبهات وحدها دون الاستعانة بقوات الاحتياط، التي يُمثِّل تعدادها 3 أضعاف ذلك الجيش بنحو 464 ألف جندي، ولا يمكن لتلك القوات التي يتألف معظمها من مُجنَّدين شباب أن تخوض حربا طويلة دون أن يتأثر معها الاقتصاد الإسرائيلي، لأسباب عدة أهمها استنزاف الجيش للكفاءات من سوق العمل. ولرأب الصدع، عمل مهندسو إسرائيل منذ زمن طويل على تكوين جيش متكامل من الروبوتات القاتلة لتقليل الاعتماد على الجنود.



خاضت تلك الروبوتات معارك بديلة عن الاحتلال في عدة جبهات ساخنة، كان أبرزها حين أوكلت إسرائيل إليها مهمة إزالة علم حزب الله على حدود لبنان في حزيران 2022، ولم تكن لتجرؤ حينها على إرسال مقاتليها خشية تكرار سيناريو عام 2006، حين اختطف الحزب اثنين من جنودها، ودفعها في النهاية إلى خوض حرب فاشلة انتهت بهزيمة موجعة استقال على إثرها وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي.

ويخوض الاحتلال محاولات مستميتة منذ عام 2021 لتزويد "فرقة غزة" المنتشرة على حدود القطاع بالروبوت القتالي "جاغوار"، ليحل محل الجنود على طول الحدود، حيث يُمكن للروبوت القيام منفردا بدوريات على السياج، والاشتباك وإصابة المقاتلين عن بُعد، وتدمير نفسه حال وقع في الأسر.

مصفوفة "غوسبل"



تستخدم إسرائيل حالياً منصة إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى "غوسبل"، وتحتفظ المصفوفة ببيانات 30-40 ألف مقاوم في غزة، وبمجرد التعرف عليهم من اللقطات التي يُحصل عليها عبر المُسيَّرات والكاميرات في المُدرَّعات، تُترجم المعلومات الاستخباراتية إلى أهداف هجومية، ثم تتحرك على إثر ذلك الطائرات، ما يفسر تضاعف العمليات العسكرية الإسرائيلية مقارنة بمواجهاتها السابقة مع القطاع.

ووفقا للأرقام الصادرة عن جيش الاحتلال، استهدفت الغارات الجوية نحو 15 ألف هدف خلال 35 يوما فقط من الحرب، وبينما ساهمت تلك التكنولوجيا الفائقة في مضاعفة قدرات جيش الاحتلال، فإنها في الوقت نفسه أفضت إلى كارثة بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إذ فاق عدد الشهداء حتى الآن 20 ألف شهيد، وأكثر من 52 ألف جريح، بالإضافة إلى نزوح نحو مليونَيْ شخص.



صواريخ "JDAM"

في الأيام الأولى لغزو الولايات المتحدة العراق في آذار 2003، استخدمت الطائرات الأميركية قنابل "JDAM"، وهي نوع من القنابل الذكية تحتوي على نظام توجيه يمكن تثبيته على القنبلة لتحسين دقتها، وتعمل بنظام تحديد المواقع "GPS" لضرب الأهداف العسكرية والبنى التحتية بدقة أكبر.

ورغم أن بغداد كانت تمتلك بالفعل أجهزة تشويش متطورة حصلت عليها من روسيا، فإن تلك التقنية تسمح للقنابل والصواريخ بتتبع أهدافها من نقطة البداية، وإمكانية ضربها وإن بدقة أقل حتى عند التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي الخاص بها. وحين اندلعت حرب أوكرانيا في شباط 2022، كانت تلك التقنية على رأس المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة لمساعدة كييف في ضرب أهداف عسكرية روسية، وإنجاح الهجمة المضادة التي تمكنت بالفعل من تعطيل تقدم الجيش الروسي (8) (9).



ومنذ اندلاع "طوفان الأقصى"، أرسلت واشنطن إلى الاحتلال أكثر من 5000 جهاز توجيه من طراز "JDAM"، وبخلاف دقتها فإنها تُعد رخيصة التكلفة، ومن ثمَّ أسرفت تل أبيب في استخدام تلك التقنية في غاراتها، ما دفع منظمة العفو الدولية لحث الولايات المتحدة على وقف إمدادات ذلك السلاح إلى الاحتلال، كما وثقت استخدام هذا النوع من التكنولوجيا في استهداف المدنيين عبر هجمات مباشرة أو عشوائية، فيما يُعد جرائم حرب، خاصة أنها استخدمتها سابقا في معركة "سيف القدس" عام 2021 بالقدر ذاته من الشراسة والعنف.



مُسيَّرات الغيوم العاصفة

ولأن قطاع غزة يُعد مكاناً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لجيش الاحتلال، طوَّرت قوات الاحتلال قبل شهر واحد من عملية "طوفان الأقصى" طرازاً جديداً من المسيرات أطلقت عليه "الغيوم العاصفة" أو "البرق"، وسرعان ما دخلت تلك المسيرة الخدمة أثناء العملية البرية.

وتكمُن مهمة ذلك السلاح الصغير في إبقاء جنود الاحتلال بعيداً عن خط النار، إلى جانب تقديمه معلومات استخباراتية للقوات البرية تساعدها في التوغل في قلب القطاع دون التعرض للاستهداف، واكتشاف وجود عناصر المقاومة سواء من الأنفاق أو أعلى البنايات، حيث تُنقَل المعلومات الدقيقة إلى كلٍّ من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية، والقوات البرية على الأرض لمساعدتها، وتمكين ضرب الأهداف بسرعة عند اكتشافها. (الجزيرة نت)