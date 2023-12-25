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عربي-دولي

لواء مصري سابق يرد على مطلب إسرائيل باحتلال معبر فيلادلفيا على الحدود المصرية

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:04
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ردّ مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، على  مطلب الجيش الإسرائيلي "بإبلاغ مصر نيته احتلال منطقة طريق "فيلادلفيا" على حدود قطاع غزة مع مصر وطلب منها إبعاد جنودها عن الحدود".
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ووصف فرج مزاعم الإعلام العبري بالأكاذيب، موضحا أن الشريط الحدودي يقع داخل حدود غزة وأن أي تنسيق بخصوصه يتم من خلال لجنة مصرية إسرائيلية مشتركة طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد.
وأوضح أن هذه المنطقة يتواجد بها قوات مصرية وفقا لاتفاقية كامب ديفيد، وهذه المنطقة داخل غزة وليس مصر.
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومتراً.
ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979 -التي تُعرف إعلاميا بمعاهدة "كامب ديفيد"- على منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عُرف بمحور فيلادلفيا.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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