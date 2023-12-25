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عربي-دولي

في "الميلاد".. هكذا وصف البابا فرنسيس الوضع الإنسانيّ في غزة

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:40
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دان البابا فرنسيس في رسالة الميلاد، الإثنين، "الوضع الإنساني اليائس" للفلسطينيين في غزة، داعياً لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
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وقال البابا: "أجدّد ندائي الملحّ للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعيّاتها المرعبة، بسقوطٍ للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتمّ معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات".
 
 
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