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عربي-دولي

كارثة صحية وإنسانية على أبواب غزة.. هذه الأمراض الخطيرة تنتشر في القطاع!

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:35
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كشف مدير مستشفى "أبو يوسف النجار" في غزة مروان الهمص، إن أعدادا كبيرة من النازحين أصيبوا بالجدري والأمراض الجلدية، في ظل الكارثة الصحية وانتشار الأمراض المعدية في القطاع.

وأكد الهمص أن كارثة صحية وإنسانية على الأبواب، في حال عدم التدخل بشكل عاجل لوقف القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأجهزة الطبية تهالكت وأن القطاع في أمس الحاجة للأجهزة الطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى والمصابين.
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وأضاف: "الاحتلال أرسل لنا 20 ممن كانوا معتقلين لديه ويعانون كدمات وآثار الضرب".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن خطر الموت جوعا صار حقيقيا في غزة، وطالبت بوصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر في القطاع.

يشار إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال القطاع، حيث يواجه السكان ظروفا صعبة وسط الفقدان شبه التام للغذاء.

ومنذ 7 تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية. (روسيا اليوم)
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