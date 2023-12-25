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عربي-دولي

مقترح جديد قيد الطرح.. إخراج قادة حماس مقابل وقف الحرب في غزة

Lebanon 24
25-12-2023 | 07:04
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كشف موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن تل أبيب تدرس خياراً جديداً يتعلق بمصير قادة حركة حماس في غزة، مقابل الإفراج عن كل الرهائن المحتجَزين في غزة لدى حركة حماس.
وبحسب المقترح تتعهد إسرائيل بعدم قتل كل من يحيى السنوار ومحمد الضيف القياديين في حماس، والسماح بترحيلِهما إلى دولة أخرى، وذلك مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
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واعتبرت مصادرُ إسرائيلية أن مثل هذا الخيار، يجب ألا يضرّ بهدف العملية .
في المقابل، كشفت تقارير صحفية عن مقترح طرحته القاهرة على الطاولة يشمل هدنةً جديدة يُفرَجُ بموجبها عن مزيد من الرهائن، وإطلاق مفاوضات تقود لوقف النار بشكل دائم.
وتتضمن المبادرة المصرية ثلاث مراحل، حيث  تتضمن المرحلة الأولى وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين أو ثلاثة، تُطلِقُ خلالها حماس سراحَ نحو أربعين رهينة، مقابل إطلاق إسرائيل سراحَ مائةٍ وعشرين سجينا فلسطينيا.
 تليها مرحلةٌ تتضمن مباحثات فلسطينية داخلية، للتوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارةَ قطاع غزة إلى حين إجراء انتخابات.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة يتم خلالها إنهاءُ القتال والتوصل إلى اتفاق شامل لتبادل المحتجزين والأسرى، فضلا عن انسحاب إسرائيلي من مدن غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم في القطاع.

المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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