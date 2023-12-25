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عربي-دولي
كرت شخصي لبوتين بمليوني روبل في مزاد علني.. ماذا كتب عليه؟! (صورة)
Lebanon 24
25-12-2023
|
07:26
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أعلن خبير المزادات بمدينة بطرسبورغ الروسية، بيع كرت شخصي للرئيس فلاديمير بوتين يعود لفترة عمله مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد، بمليوني روبل (نحو 22 ألف دولار أميركي).
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، قال فينيست تسيغانكوف: "لقاء مليوني روبل بيع الكرت، وكان وقت المزايدة طويلا، حوالي 5 دقائق، وهذا وقت طويل جدا بالنسبة للمزاد الذي توقف عند هذا المبلغ".
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وعلى الكرت أرقام هواتف بوتين مكتوبة بخط يده، كما كتب عليه: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. مستشار العلاقات الدولية لرئيس مجلس النواب في مدينة لينينغراد".
وعمل فلاديمير بوتين مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد عامي 1990 و1991، عندما كان يرأسه رئيس مجلس مدينة لينينغراد أناتولي سوبتشاك.
وقد ولد بوتين في 7 تشرين الأول عام 1952 في مدينة لينينغراد، وبعد أن أنهى دراسته في كلية الحقوق بجامعة لينينغراد الحكومية عام 1975، التحق بوتين بجهاز أمن الدولة، حيث تم إيفاده إلى ألمانيا الشرقية وعمل هناك رئيسا لحرس السفارة السوفييتية بين 1985 و1990.
ومنذ عام 1990، عمل مساعدا لرئيس جامعة لينينغراد الحكومية للشؤون الخارجية، ثم مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.
وترأس منذ حزيران عام 1991 لجنة العلاقات الخارجية في إدارة مدينة بطرسبورغ، كما عمل منذ عام 1994 نائبا لرئيس حكومة بطرسبورغ. (روسيا اليوم)
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