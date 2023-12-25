Advertisement

عربي-دولي

قلادة تكشف جثة إسرائيلية في غزة.. عائلتها اعتقدت أنها محتجزة لدى حماس

Lebanon 24
25-12-2023 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1145153-638391131934294885.jpeg
Doc-P-1145153-638391131934294885.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عُثر على جثة إسرائيلية عن طريق قلادة، حيث ظلت مفقودة لمدة 47 يوماً، فيما كانت عائلتها تعتقد أنها محتجزة لدى حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عائلة "غاباي" من يوكنعام كانت تعيش منذ 7 تشرين الأول على أمل العثور على "شاني" على قيد الحياة، حيث كانت ترجح أنها محتجزة لدى حماس في غزة.
Advertisement
وأضافت: "إلا أن قلادتها المميزة على شكل هلال، والتي تم العثور عليها بالصدفة، كشفت الحقيقة المروعة".
وأبرز المصدر أن شاني لم تتعرض للاختطاف، بل دفنت بالخطأ مع ضحية أخرى لهجوم 7 تشرين الأول.
وقال شقيق شاني: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلت أختي بوالدتنا وأخبرتها أنها مختبئة في ملجأ عند مفرق ألوميم. ألقيت عدة قنابل يدوية في الملجأ، وفقدت صديقاتها الوعي، وبآخر ما في قوتها تمكنت من الفرار".


المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:18 | 2023-12-25
10:06 | 2023-12-25
10:00 | 2023-12-25
09:57 | 2023-12-25
09:54 | 2023-12-25
09:53 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24