قلادة تكشف جثة إسرائيلية في غزة.. عائلتها اعتقدت أنها محتجزة لدى حماس

عُثر على جثة إسرائيلية عن طريق قلادة، حيث ظلت مفقودة لمدة 47 يوماً، فيما كانت عائلتها تعتقد أنها محتجزة لدى حماس منذ هجوم 7 تشرين الأول.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عائلة "غاباي" من يوكنعام كانت تعيش منذ 7 تشرين الأول على أمل العثور على "شاني" على قيد الحياة، حيث كانت ترجح أنها محتجزة لدى حماس في غزة.

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وأضافت: "إلا أن قلادتها المميزة على شكل هلال، والتي تم العثور عليها بالصدفة، كشفت الحقيقة المروعة".

وأبرز المصدر أن شاني لم تتعرض للاختطاف، بل دفنت بالخطأ مع ضحية أخرى لهجوم 7 تشرين الأول.

وقال شقيق شاني: "في الساعة السابعة صباحا، اتصلت أختي بوالدتنا وأخبرتها أنها مختبئة في ملجأ عند مفرق ألوميم. ألقيت عدة قنابل يدوية في الملجأ، وفقدت صديقاتها الوعي، وبآخر ما في قوتها تمكنت من الفرار".





المصدر: سكاي نيوز