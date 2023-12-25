أميركا تطالب بتغييرات في السطلة الفلسطينية كي تحكم غزة.. هل نجحت في إقناع إسرائيل؟

تأمل الولايات المتحدة أن تمهد الطريق أمام السلطة الفلسطينية لتتولى زمام الأمور، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

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وقالت الصحيفة "إن إدارة جو بايدن لم تنجح حتى الآن، في تخطي العقبة الأولى، وهي إقناع إسرائيل بالإفراج عن الرواتب اللازمة لمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار".ويقول مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن الأميركيين يطالبون بتغييرات وبوجوه جديدة في مناصب رئيسية للسلطة الفلسطينية لتحسين وضعها ومكانتها بين الفلسطينيين، مع تطلعهم إلى دور موسع في قطاع غزة بعد نهاية الحرب.وكانت السلطة الفلسطينية ترفض في البداية فكرة العودة إلى غزة، التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007، لكنها أصبحت تدريجيا "أكثر تقبلا" للمقترح، الذي سيساهم في "توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة"، بحسب الصحيفة.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن إدارة بايدن تتباحث مع الفلسطينيين وأعضاء المجتمع الدولي حول "حكومة جديدة وبعض الدماء الجديدة التي تنضم إلى صفوف حكومة السلطة الفلسطينية إلى جانب عباس وتحت قيادته".كما تسعى واشنطن إلى أن تصبح القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حاضرة في غزة بعد الحرب، مثلما هي حاضرة الآن في أجزاء من الضفة الغربية، لكنلكن المسؤولين الفلسطينيين يقولون إنهم يريدون ربط أي جهود من هذا القبيل "بأفق سياسي" واضح للدولة الفلسطينية.المصدر: سكاي نيوز