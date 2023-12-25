لأول مرّة منذ أكثر من 7 عقود.. هذه الدولة تسجل أدنى درجات للحرارة! (فيديو وصور)

لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود، سجلت العاصمة الصينية بكين درجات حرارة قياسية تحت الصفر في كانون الأول الجاري.



واجتاحت موجة باردة مساحات شاسعة من شمال ووسط البلاد، ما أدى لعواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة قياسية.

📸 Don't miss out on the breathtaking beauty of Mount Qianfo after a snowstorm in Jinan! The scene enchanted the entire city, resembling a mesmerizing ink painting. #QianfoMountain #Jinan #China #WinterWonderland ❄️🏔️ pic.twitter.com/35TLiXgzbD — SpringCityReview (@JNCityReview) December 22, 2023 Advertisement

وشهدت بكين 9 أيام متتالية من درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.



وسجل مرصد الطقس في العاصمة الصينية، أكثر من 300 ساعة من درجات الحرارة تحت الصفر منذ 11 كانون الأول وحتى الأحد، وهي أكبر عدد ساعات مسجلة منذ بدء التسجيل عام 1951.