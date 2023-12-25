لأول مرّة منذ أكثر من 7 عقود.. هذه الدولة تسجل أدنى درجات للحرارة! (فيديو وصور)

لأول مرة منذ أكثر من سبعة عقود، سجلت العاصمة الصينية بكين درجات حرارة قياسية تحت الصفر في كانون الأول الجاري.
واجتاحت موجة باردة مساحات شاسعة من شمال ووسط البلاد، ما أدى لعواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة قياسية.
وشهدت بكين 9 أيام متتالية من درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.
وسجل مرصد الطقس في العاصمة الصينية، أكثر من 300 ساعة من درجات الحرارة تحت الصفر منذ 11 كانون الأول وحتى الأحد، وهي أكبر عدد ساعات مسجلة منذ بدء التسجيل عام 1951.
وسجلت درجات الحرارة في 78 محطة أرصاد جوية بجميع أنحاء البلاد، أدنى مستوياتها القياسية لشهر كانون الاول، في حين وصل متوسط درجات الحرارة هذا الشهر في شمال الصين وبعض الأجزاء الوسطى من البلاد إلى أدنى مستوياتها القياسية المسجلة عام 1961، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني. (روسيا اليوم)