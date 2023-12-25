Advertisement

عربي-دولي

هجوم إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

Lebanon 24
25-12-2023 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1145176-638391180053803853.jpg
Doc-P-1145176-638391180053803853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدفت غارة إسرائيلية منطقة السيدة زينب قرب العاصمة سورية دمشق، بحسب ما أفادت به قناة "العربية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سفير روسيا في دمشق : إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا سيسهم في تحسن الوضع في المنطقة كلها (الحدث)
lebanon 24
25/12/2023 17:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف ريف دمشق وريف القنيطرة في سوريا
lebanon 24
25/12/2023 17:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصف على سوريا.. إسرائيل تغتال قائداً إيرانيّاً عسكريّاً بارزاً من هو؟
lebanon 24
25/12/2023 17:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق (العربية)
lebanon 24
25/12/2023 17:44:38 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

دمشق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:18 | 2023-12-25
10:06 | 2023-12-25
10:00 | 2023-12-25
09:57 | 2023-12-25
09:54 | 2023-12-25
09:53 | 2023-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24