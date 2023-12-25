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عربي-دولي
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
Lebanon 24
25-12-2023
|
09:53
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أثارت مذيعة الأخبار التركية ميلتم غوناي التي ظهرت الأسبوع الماضي على شاشة قناة TGRT غضباً على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر أمامها خلال النشرة كوب قهوة من "ستاربكس" الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وفي أعقاب بيان "ستاربكس" الداعم لإسرائيل في الأيام الأولى من الحرب في قطاع غزة، تمت مقاطعة سلسلة المقاهي الشهيرة في تركيا.
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ولفت كوب القهوة الذي ظهر على الطاولة أمام المذيعة خلال تقديمها نشرة الأخبار انتباه الجمهور، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأوا حملة مقاطعة لأخبار "TGRT".
على إثر ذلك، اتخذت إدارة القناة قرارا بإقالة مذيعة ومخرج نشرة الأخبار، وقالت في بيان لها: "وفقا لمبادئ مؤسستنا، يمنع منعا باتا أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وقد تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ".
وأضافت القناة: "ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة". (روسيا اليوم)
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