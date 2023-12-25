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عربي-دولي

نتنياهو في غزة.. هل ستتوقف الحرب ؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 09:42
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كان في قطاع غزة الاثنين، وأكد تكثيف القتال ضد حركة حماس.

نتنياهو صرح عن ذلك خلال اجتماع له مع كتلة الليكود في البرلمان الإسرائيلي وقال: "أنا الآن عائد من غزة. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته"، وفق بيان أصدره الحزب".
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ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي ما وصفها بـ"تكهنات إعلامية خاطئة"، بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة حماس.
وقال: "لسنا بصدد التوقف، نحن مستمرون في القتال".

المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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