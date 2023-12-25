الجهاد وحماس ترفضان هذا المقترح مقابل وقف الحرب في غزة

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رفضت حركتا حماس والجهاد، اقتراحاً مصرياً بترك السيطرة على غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين.ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم 7 تشرين الأول.واقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن.ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.المصدر: سكاي نيوز