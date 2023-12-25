في قصف على سوريا.. إسرائيل تغتال قائداً إيرانيّاً عسكريّاً بارزاً من هو؟

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل مستشار إيراني عسكري بارز في سوريا خلال الغارة الإسرائيلية في محيط العاصمة دمشق.

كما أفادت رويترز نقلا عن مصادر أمنية بأن غارة إسرائيلية في محيط دمشق أسفرت عن مقتل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني.

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واستهدف العدو الإسرائيلي عصر اليوم الأثنين، محيط منطقة السيدة زينب قرب العاصمة سورية دمشق، بحسب ما أفادت به قناة "العربية".

إلى ذلك، أعلنت قناة "الميادين" عن "استشهاد السيد رضي موسوي القائد العسكري البارز في حرس الثورة الايراني في القصف الإسرائيلي بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق ، مشيرة إلى أن الإستهداف تم بثلاثة صواريخ.