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عربي-دولي

كم بلغت حصيلة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل منذ بداية الحرب؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 11:16
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب ضد حماس في 7 تشرين الأول وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات عسكرية، إلى إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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