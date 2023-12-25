كم بلغت حصيلة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل منذ بداية الحرب؟

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب ضد حماس في 7 تشرين الأول وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أميركية تحمل مساعدات عسكرية، إلى إسرائيل.وكانت الولايات المتحدة فتحت جسرا جويا لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، منذ بدء عملياتها العسكرية على قطاع غزة.