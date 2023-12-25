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عربي-دولي

أول تعليق إيراني رسمي بعد اغتيال قائد عسكري: اسرائيل ستدفع الثمن

Lebanon 24
25-12-2023 | 11:19
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بعدوان اسرائيلي على محيط دمشق اليوم، قُتل القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني سيد راضي موسوي في الغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق.

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وبأول تعليق رسمي، أكّد الحرس الثوري الإيراني أن "اسرائيل ستدفع ثمن فعلتها بعد اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا"، في إشارة إلى موسوي.

وأضاف البيان: "الشهيد كان من ملازمي القائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني، كما أنه كان مسؤول الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا".

 




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