15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
6
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اختطاف كويتي وسعودي في العراق... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
25-12-2023
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام كويتية عن اختطاف سعودي وكويتي في العراق كانا قد دخلا البلاد عبر منفذ العبدلي قبل 5 أيام.
وأبلغ مصدر أمني مطلع "الجريدة" أن المواطن الكويتي المختطف يدعى "م ج ظ" وبرفقته صديقه سعودي الجنسية "أ ج ظ"، مشيراً إلى أنهما غادرا البلاد إلى العراق عبر منفذ العبدلي قبل 5 أيام.
Advertisement
كما لفت المصدر إلى أن سفارة الكويت بالعراق تتابع القضية مع الجهات الرسمية العراقية.
وأجرى وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فقد أبدى وزير خارجية العراق اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تجري حالياً، وعلى أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء. ووفق البيان فقد "أوضح وزير الخارجية بأن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".
المصدر: الجريدة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الثلوج في طريقها الى لبنان… وبداية واعدة لموسم التزلّج
Lebanon 24
الثلوج في طريقها الى لبنان… وبداية واعدة لموسم التزلّج
02:30 | 2023-12-25
25/12/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من بيروت ينتشر في إسرائيل.. هذا مضمونه!
Lebanon 24
فيديو من بيروت ينتشر في إسرائيل.. هذا مضمونه!
03:45 | 2023-12-25
25/12/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
Lebanon 24
تهديدٌ إسرائيلي للبنان قبل قليل.. مسؤولٌ كبير يعلن ما سيحصل!
11:46 | 2023-12-25
25/12/2023 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
Lebanon 24
فضيحة كبيرة: تلفزيون يطرد مذيعة.. ماذا فعلت خلال تقديمها نشرة الأخبار؟
09:53 | 2023-12-25
25/12/2023 09:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد تعبئة البنزين في لبنان.. إليك هذا الخبر
14:53 | 2023-12-25
25/12/2023 02:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:52 | 2023-12-25
باريس تندّد بظروف سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني
19:30 | 2023-12-25
جنود إسرائيليون في غزّة مصابون بعدوى فطرية خطيرة
19:00 | 2023-12-25
احتجاج الآلاف على نتيجة الانتخابات في صربيا
18:30 | 2023-12-25
"أكسيوس": إسرائيل تبحث مع أميركا تقليص حجم الحرب في غزّة
17:28 | 2023-12-25
قوات الدعم السريع تطلق سراح 47 عنصراً من الجيش
17:00 | 2023-12-25
دليل يربط المستشفى الإندونيسي بأحداث تشرين الأول.. هذا ما كشفت عنه إسرائيل
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
26/12/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
26/12/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
26/12/2023 03:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24