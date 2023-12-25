اختطاف كويتي وسعودي في العراق... ماذا في التفاصيل؟

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أفادت وسائل إعلام كويتية عن اختطاف سعودي وكويتي في العراق كانا قد دخلا البلاد عبر منفذ العبدلي قبل 5 أيام.وأبلغ مصدر أمني مطلع "الجريدة" أن المواطن الكويتي المختطف يدعى "م ج ظ" وبرفقته صديقه سعودي الجنسية "أ ج ظ"، مشيراً إلى أنهما غادرا البلاد إلى العراق عبر منفذ العبدلي قبل 5 أيام.كما لفت المصدر إلى أن سفارة الكويت بالعراق تتابع القضية مع الجهات الرسمية العراقية.وأجرى وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية فقد أبدى وزير خارجية العراق اهتماماً وحرصاً كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيراً إلى أن السلطات العراقية تجري حالياً، وعلى أعلى المستويات، تحقيقاً بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء. ووفق البيان فقد "أوضح وزير الخارجية بأن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".