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عربي-دولي

بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري.. الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع الثمن

Lebanon 24
25-12-2023 | 12:16
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تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ"جعل إسرائيل تدفع ثمن قتل القيادي في الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي".

وفي بيان، قال رئيسي: "لا شك بأن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الغاصب في المنطقة"، مضيفا أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".
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وكانت وكالة تسنيم أوردت "قتل السيد رضي موسوي، أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا جراء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".

وأوضحت أنه "أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

وأكدت وكالة إرنا الرسمية بدورها مقتل موسوي، وهو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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