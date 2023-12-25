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عربي-دولي
خلال لقاء مع بوتين... وزير الدفاع الروسي يعلن السيطرة على منطقة أوكرانية "شديدة التحصين"
Lebanon 24
25-12-2023
|
13:06
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش سيطر على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، ما يسمح لموسكو بمواصلة هجومها غربا في هذه المنطقة.
وقال شويغو خلال لقاء مع بوتين نقله التلفزيون الرسمي: "بلدة مارينكا الواقعة على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب دونيتسك حررت بالكامل اليوم" الإثنين.
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وكان الجيش الأوكراني أقام تحصينات في مارينكا منذ العام 2014 إثر بدء النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذين سيطروا خصوصا على مدينة دونيتسك.
وأضاف شويغو أن مارينكا "منطقة شديدة التحصين ومتصلة بأنفاق" تحميها من المدفعية والغارات الجوية. وتابع "بفضل تحركات جنودنا الحاسمة، تصدعت القلعة".
واعتبر أن "تحرير البلدة يقلل بطبيعة الحال من القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية ويمنحنا فرصا إضافية لمواصلة عملنا في هذا الاتجاه".
ورحب بوتين بالسيطرة على مارينكا، مؤكدا أن ذلك يبقي القوات الأوكرانية بعيدة عن دونيتسك، العاصمة الإقليمية الخاضعة للسيطرة الروسية والتي تتعرض لقصف أوكراني منتظم منذ العام 2014.
وأكد وزير الدفاع الروسي: "لقد قلصنا بشكل كبير نطاق القصف المدفعي قرب دونيتسك وذلك يسمح الآن بالدفاع عن دونيتسك بشكل أكثر فعالية ضد الضربات".
من جانبه، أكد بوتين أن مارينكا باعتبارها منطقة محصنة "تمنح قواتنا إمكانية الاستفادة من مساحة عملياتية أوسع".
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