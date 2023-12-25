عرّض جنوده للخطر.. إقالة قائد كتيبة إسرائيلي بارز!

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أقال قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بعد تعريض حياة الجنود في حي الشجاعية شرق غزة للخطر.



القناة 12 الإسرائيلية: إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بعد تعريضه الجنود للخطر في الشجاعيةبالفيديو.. سيدة إسرائيلية تهاجم جنديا من لواء غولاني متهمة إياه بقتل الأبرياء.

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وكانت قد أعلنت القناة أن اللواء انسحب من قطاع غزة، "ليلتقط الجنود أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة".



وقالت: "بعد أكثر من 70 يوما في غزة، وسقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء غولاني قطاع غزة لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن كمين نصبه مقاتلو "كتائب القسام" لجنود من لواء غولاني" في حي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.