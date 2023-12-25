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عربي-دولي

بعد انقطاع أخباره.. أبرز مُعارض روسي يقبع بـ"أخطر سجن"

Lebanon 24
25-12-2023 | 13:47
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نُقل المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إلى مستعمرة في منطقة القطب الشمالي، وذلك بعد انقطاع أخباره لمدة 3 أسابيع.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة بإسمه عبر منصة إكس أنّه "تم العثور عليه في مستعمرة خارب بمنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، وهو في صحة جيدة".
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ويقضي نافالني، أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً بتهمة "التطرف".

وانقطعت أخبار السجين عن أقاربه والمتعاونين معه منذ بداية ديسمبر، عندما كان محبوسا في مستعمرة تقع في منطقة فلاديمير على بعد 250 كيلومترا من موسكو.

ويجب على نافالني، حسب الحكم الصادر بحقه أن يقضي عقوبته في إحدى مستعمرات "النظام الخاص"، وهي فئة تكون فيها ظروف الاحتجاز هي الأقسى، والتي عادة ما تكون مخصصة للمحكومين بالسجن المؤبد والسجناء الخطيرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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