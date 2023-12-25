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عربي-دولي

إنقطاع شامل للكهرباء في إسرائيل.. هل من هجومٍ سيبراني؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 16:14
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تحدثت وسائل إعلام إسرائيليّة، مساء اليوم الإثنين، عن انقطاع واسع للكهرباء في معظم المستوطنات والمدن الإسرائيلية، في وقتٍ قيل فيه إن ما حصل قد يكون سببه هجوم سيبرانيّ. 
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تلقت بلاغات من سكان في جميع أنحاء إسرائيل حول إنقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب الصحيفة، فقد أكدت الشركة أنَّ الأعطال التي تم الإبلاغ عنها ليست نتيجة هجوم سيراني بل عطل في وحدة إنتاج كهربائية بقوة 250 ميغاواط. 

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أنه يتم الآن تشغيل وحدات إنتاج جديدة لإنهاء الخلل الذي حصل، موضحة أنه في بعض الأماكن عادت الكهرباء بالفعل.
 
 
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