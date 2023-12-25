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عربي-دولي

"أكسيوس": إسرائيل تبحث مع أميركا تقليص حجم الحرب في غزّة

Lebanon 24
25-12-2023 | 18:30
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أفاد موقع "أكسيوس" بأنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول خطط إسرائيل لتقليص حجم الحرب، والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.
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ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير قوله، إن "المحور الرئيسي للنقاش الذي سيقوم به ديرمر مع الأميركيين، سيكون كيفية إنهاء الحرب في غزة، والإطار الزمني لذلك".
ووفق مسؤول إسرائيلي، فإنه من المقرّر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "يتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة في الحرب، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية كانون الثاني، وكيف ستتم إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية المقبلة".
وأوضح أن "ديرمر سيناقش أيضا آراء وأفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بما سيحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من سيتولى الحكم في القطاع".
كذلك سيناقش ديرمر بحسب المسؤول الإسرائيلي المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي، ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة.
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