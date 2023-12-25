احتجاج الآلاف على نتيجة الانتخابات في صربيا

تجمّع آلاف الأشخاص أمام مبنى مفوضية الانتخابات المركزية في بلغراد يوم أمس الاثنين للاحتجاج على نتائج الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من هذا الشهر والتي قال مراقبون دوليون إنها غير نزيهة.

وسار المتظاهرون إلى مركز شرطة رئيسي يعتقدون أن الشرطة تحتجز فيه معتقلين ألقت القبض عليهم.

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