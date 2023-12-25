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عربي-دولي
جنود إسرائيليون في غزّة مصابون بعدوى فطرية خطيرة
Lebanon 24
25-12-2023
|
19:30
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قال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية أن جندياً إسرائيلياً توفي قبل أسبوعين، وذلك بعد إصابته بعدوى فطرية بعد تعرضه لجروح في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "الجندي دخل مستشفى "أسوتا" في تل أبيب، وذلك بعد إجلائه من غزة، مصاباً بجروح خطيرة في أطرافه بسبب العدوى الفطرية".
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وأضافت الصحيفة أنه "في المستشفى تبين معاناة الجندي من عدوى فطرية، ليتوفى لاحقا متأثرا بجراحه والتهاباته".
ووفق الصحيفة، فإنه خلال الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة، تم تشخيص إصابة 10 جنود على الأقل بهذه العدوى الفطرية الخطيرة.
ونقلت الصحيفة تقارير إسرائيلية أفادت بأن الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية، ستعقد مناقشة عاجلة الأسبوع المقبل مع خبراء الأوبئة من الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة، لدراسة الإصابات الأخيرة بالعدوى الفطرية المسجلة بين صفوف الجنود الذين يقاتلون في غزة.
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