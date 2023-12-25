باريس تندّد بظروف سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني

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ندّدت فرنسا مساء أمس الإثنين بنقل السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني إلى سجن في المنطقة القطبية الشمالية، محذّرة من أنّ هذا الأمر ينطوي على انتهاك جديد لحقوق الإنسان من جانب موسكو.وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ "السرّ الذي احتفظت به روسيا لمدّة عشرة أيام تقريباً في شأن وضع أليكسي نافالني ونقله إلى مكان احتجاز ناء للغاية، من أجل عزله بشكل أكبر عن أحبائه بينما تتدهور حالته الصحية بشكل خطير منذ سجنه، تشكّل تطوّرات جديدة غير مقبولة وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان".وأضافت أنّ "فرنسا تذكّر بأنّه، بموجب القانون الدولي، روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين لديها".وشدّدت المتحدّثة على أنّ "فرنسا تدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فوراً ومن دون أيّ قيد أو شرط، ووضع حدّ لكل اضطهاد قانوني بحقّهم".