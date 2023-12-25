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عربي-دولي

أوكرانيا تشن هجوما واسعا على بلدة في القرم.. انفجارات وكرات لهب

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:11
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها شنت هجوما على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.
وقال حاكم منطقة القرم المعيّن من قبل روسيا اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء.
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وأفاد سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام بأنه "تم تطويق منطقة الميناء. اعتبارا من هذه اللحظة، توقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق".
وأضاف "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل".
وأظهرت لقطات، نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر قنواتها على تلغرام، انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.
وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة قوبلت بإدانة كبيرة. (سكاي نيوز)
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