بعد إصابة 3 جنود أميركيين في هجوم بالعراق.. كيف ردّت واشنطن؟

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن الجيش الأميركي نفذ ضربات انتقامية أمس الإثنين في العراق.وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون متحالفون مع إيران على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.كما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان أن "القوات المسلحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق"، موضحاً أن "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضد طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها مجموعات مسلحة على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة. (سكاي نيوز)