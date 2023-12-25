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عربي-دولي

هل تستضيف أوغندا اللقاء الأول بين البرهان وحميدتي؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:41
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كشفت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي سيلتقيان الثلاثاء في عنتيبي عاصمة أوغندا.

واللقاء سيكون الأول بين الطرفين، منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف نيسان الماضي.
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ويأتي اللقاء المرتقب تنفيذا لمخرجات قمة دول الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في إفريقيا "إيغاد"، التي انعقدت في جيبوتي مطلع الشهر الجاري.

ومع دخول القتال بين الجيش والدعم السريع شهره التاسع واتساع رقعته، كثفت أطراف محلية ودولية وإقليمية دعواتها لإيجاد حل تفاوضي يوقف نزيف الخسائر التي بلغت أكثر من 12 ألف قتيل وفرار نحو 8 ملايين شخص من منازلهم.

وقبل أيام، كان حميدتي والبرهان أعلنا استعدادهما لإجراء المقابلة، ورحبت أحزاب ودوائر سياسية بالخطوة المحتملة واعتبرتها السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، ودعت لتسريع اللقاء من أجل تفادي المزيد من الخراب في السودان. (سكاي نيوز)
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