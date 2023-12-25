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عربي-دولي

قبل "اغتياله".. تقرير إسرائيلي سابق يتحدث عن مستشار الحرس الثوري الإيراني بماذا وصفه؟

Lebanon 24
25-12-2023 | 23:54
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انتشر في المواقع الإخبارية مقطع فيديو لتقرير بثته القناة الاسرائيلية الـ14 عن العميد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، الذي أكدت طهران أن إسرائيل اغتالته أمس الاثنين في سوريا.

وجاء في تقرير القناة الاسرائيلية الـ14: "السيد رضي موسوي يُعتبر العقل المدبر لنقل السلاح الإيراني الى سوريا وحزب الله".
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وأضاف التقرير: "هذا القيادي العسكري هو صلة الوصل بين إيران وسوريا، ويشكل تهديدا خطيرا لأمن إسرائيل".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الاثنين، أن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري في سوريا رضي موسوي "علامة على إحباطه وعجزه وسيدفع ثمن هذه الجريمة بالتأكيد".

من جهته، شدد الحرس الثوري الإيراني الاثنين على أن "إسرائيل ستدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق. (روسيا اليوم)
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