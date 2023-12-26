"حادث" في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.. ماذا في التفاصيل؟

كشفت مذكرة تحذيرية اليوم الثلاثاء، أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن "حادث" في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.



وبحسب البحرية البريطانية، فإن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة. (سكاي نيوز)

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