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عربي-دولي

"حادث" في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
26-12-2023 | 00:09
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كشفت مذكرة تحذيرية اليوم الثلاثاء، أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقت بلاغا عن "حادث" في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وبحسب البحرية البريطانية، فإن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة.  (سكاي نيوز)
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب الحديدة جنوبي اليمن (الجزيرة)
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