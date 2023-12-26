مقتل جنديين إسرائيليين في معارك جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مقتل جنديين في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.



وبمقتل جنديي الاحتياط، يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري على غزة أواخر تشرين الاول إلى 158. (سكاي نيوز)

Advertisement